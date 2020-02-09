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Отмечающий 30-летний юбилей Федор Смолов рассказал о травле после ЧМ и личной жизни

После ЧМ Федор Смолов страдал от критики болельщиков, обвиняющих его в поражении сборной в матче с Хорватией. Именинник в честь 30-летия подробно рассказал о событиях тех лет, а также о ДТП и романах с моделями.

Спустя несколько лет после первых успехов в юношеской команде Федор Смолов заключил контракт с “Динамо”, дебютировал в Премьер-лиге, играл с “Фейеноордом”, а затем перешел в “Анжи” и сотрудничал с екатеринбургским “Уралом”. Затем он заключил договор с “Краснодаром”, быстро обрел известность и получил в итоге титул лучшего бомбардира России. С резкой критикой футболист столкнулся после ЧМ в 2018 году, когда не смог реализовать пенальти в матче с Хорватией. Он тяжело переживал поражение, а болельщики были уверены, что именно эта ошибка определила исход участия сборной в чемпионате.

Вскоре Смолов пострадал в ДТП в Краснодаре, в результате которого ему предписали возмещение всех убытков городу. Права у спортсмена были просроченными, поэтому он принял решение уехать с места инцидента и разбираться с последствиями совместно с адвокатом. Лишь недавно он получил возможность попробовать свои силы в Европе, перейдя в испанскую “Сельту”.

В Сети Федору Смолову приписывают роман с внучкой Бориса Ельцина и даже говорят о скорой свадьбе, но семья Марии Юмашева отрицает данные сведения. В прошлом спортсмен имел отношения с Викторией Лопыревой, Мирандой Шелией, Софией Никитчук и Юлией Левченко.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:04

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