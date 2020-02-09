Анна Большова стесняется своего тела и не любит обнаженные сцены
Анна Большова ради роли готова экспериментировать, хотя не всегда этому рада. По признанию актрисы из театра «Ленком», она стесняется своего тела и не любит сниматься в обнаженных сценах.
Не так давно знаменитость рассказала, что считает свою фигуру очень худой и мальчишеской. Как сказала Анна Большова, ей тяжело играть в постановках голой, а раздевание перед людьми противоречит ее природе. За время работы в культурном учреждении артистка много раз сотрудничала с такими мэтрами как Броневой, Янковский и Абдулов, однако сблизиться с ними в профессиональном плане так и не смогла. 44-летняя актриса сейчас больше времени уделяет родному театру. На его сцене любимица зрителей часто поет и танцует, что приносит ей большое удовольствие.
Кроме этого, в карьере Большовой был внезапный перерыв, когда членов ее семьи причислили к секте. Это случилось, когда родители народной артистки России решили развестись, поскольку ее отец полюбил другую, а мать решила отомстить экс-супругу. Из-за этого служащая «Ленкома» не общается с родственницей более 20 лет, хотя поддерживает отношения с мачехой.
Сначала знаменитость вышла замуж за сына второй жены отца, однако их брак не сложился. После этого она встретила второго избранника, в союзе с которым родила сына Даниила. Сейчас мальчику 11 лет. Тем не менее пара развелась, хотя ребенок продолжает контактировать с обоими родителями.
Не так давно знаменитость рассказала, что считает свою фигуру очень худой и мальчишеской. Как сказала Анна Большова, ей тяжело играть в постановках голой, а раздевание перед людьми противоречит ее природе. За время работы в культурном учреждении артистка много раз сотрудничала с такими мэтрами как Броневой, Янковский и Абдулов, однако сблизиться с ними в профессиональном плане так и не смогла. 44-летняя актриса сейчас больше времени уделяет родному театру. На его сцене любимица зрителей часто поет и танцует, что приносит ей большое удовольствие.
Кроме этого, в карьере Большовой был внезапный перерыв, когда членов ее семьи причислили к секте. Это случилось, когда родители народной артистки России решили развестись, поскольку ее отец полюбил другую, а мать решила отомстить экс-супругу. Из-за этого служащая «Ленкома» не общается с родственницей более 20 лет, хотя поддерживает отношения с мачехой.
Сначала знаменитость вышла замуж за сына второй жены отца, однако их брак не сложился. После этого она встретила второго избранника, в союзе с которым родила сына Даниила. Сейчас мальчику 11 лет. Тем не менее пара развелась, хотя ребенок продолжает контактировать с обоими родителями.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава 9-02-2020, 11:50