Анна Большова стесняется своего тела и не любит обнаженные сцены

Не так давно знаменитость рассказала, что считает свою фигуру очень худой и мальчишеской. Как сказала Анна Большова, ей тяжело играть в постановках голой, а раздевание перед людьми противоречит ее природе. За время работы в культурном учреждении артистка много раз сотрудничала с такими мэтрами как Броневой, Янковский и Абдулов, однако сблизиться с ними в профессиональном плане так и не смогла. 44-летняя актриса сейчас больше времени уделяет родному театру. На его сцене любимица зрителей часто поет и танцует, что приносит ей большое удовольствие.Кроме этого, в карьере Большовой был внезапный перерыв, когда членов ее семьи причислили к секте. Это случилось, когда родители народной артистки России решили развестись, поскольку ее отец полюбил другую, а мать решила отомстить экс-супругу. Из-за этого служащая «Ленкома» не общается с родственницей более 20 лет, хотя поддерживает отношения с мачехой.Сначала знаменитость вышла замуж за сына второй жены отца, однако их брак не сложился. После этого она встретила второго избранника, в союзе с которым родила сына Даниила. Сейчас мальчику 11 лет. Тем не менее пара развелась, хотя ребенок продолжает контактировать с обоими родителями.