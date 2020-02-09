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Врачи назвали оптимальное время пробежки для профилактики рака

Многочисленные исследования уже давно доказали пользу бега для здоровья, однако новые данные указывают на возможность профилактики рака. Врачи назвали оптимальное время пробежки для снижения риска развития заболевания.

Значительная часть европейцев занимаются утренними пробежками разной продолжительности и интенсивности. Хотя предыдущие оценки экспертов доказали пользу кардио-тренировок для сердечно-сосудистой системы, австралийские медики решили изучить корреляцию между пробежками и риском развития рака. Для этого были проанализированы данные 14 отдельных научных проектов, которые касались поиска связи физических упражнений с продолжительностью жизни.

Результаты показали, что всего лишь 50 минут бега средней интенсивности еженедельно могут повысить продолжительность жизни на 27%. К подобным выводам ученые пришли после наблюдений за 230 тысячами человек на протяжении 5 лет. Кроме того, была доказана неэффективность более продолжительных пробежек, которые излишне нагружают организм. Подобные данные станут хорошей новостью для тех групп населения, у которых нет времени или желания долго заниматься спортом.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:59

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