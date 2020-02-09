Врачи назвали оптимальное время пробежки для профилактики рака





Значительная часть европейцев занимаются утренними пробежками разной продолжительности и интенсивности. Хотя предыдущие оценки экспертов доказали пользу кардио-тренировок для сердечно-сосудистой системы, австралийские медики решили изучить корреляцию между пробежками и риском развития рака. Для этого были проанализированы данные 14 отдельных научных проектов, которые касались поиска связи физических упражнений с продолжительностью жизни.Результаты показали, что всего лишь 50 минут бега средней интенсивности еженедельно могут повысить продолжительность жизни на 27%. К подобным выводам ученые пришли после наблюдений за 230 тысячами человек на протяжении 5 лет. Кроме того, была доказана неэффективность более продолжительных пробежек, которые излишне нагружают организм. Подобные данные станут хорошей новостью для тех групп населения, у которых нет времени или желания долго заниматься спортом.