Психотерапевты утверждают, что курение пагубно влияет на психическое здоровье человека
Вопреки распространенному мнению, курение отнюдь не помогает человеку избавиться от стресса и переживаний. Психотерапевты утверждают, что сигареты обладают обратным эффектом, пагубно воздействуя на психическое здоровье.
Представитель НИИ психиатрии и неврологии имени Бехтерева Галина Мазо заявила, что сигареты тесно взаимосвязаны с психическими отклонениями у людей. Подобную информацию предоставило издание "Слово и Дело". Данные статистических исследований показали, что подобные категории людей намного чаще курят чем здоровые слои населения. Кроме того, большинство курильщиков развивают пагубную привычку еще в раннем возрасте, что способствует возникновению расстройств в в 1,9 – 2,3 раза чаще чем у тех, кто не страдает от никотиновой зависимости.
Руководитель отделения эндокринологической психиатрии также опровергла миф о том, что сигареты могут смягчить чувство тревоги и стресс, так как они являются виновниками ухудшение настроения и мыслительных процессов. Эксперты рекомендуют постепенно отказываться от табакокурения во избежание обострения наследственных заболеваний и подавленного эмоционального состояния. Новые данные также доказали пагубное воздействие потушенных сигарет на организм человека, токсичные испарения от которых сохраняются в помещениях даже спустя 5 дней.
Представитель НИИ психиатрии и неврологии имени Бехтерева Галина Мазо заявила, что сигареты тесно взаимосвязаны с психическими отклонениями у людей. Подобную информацию предоставило издание "Слово и Дело". Данные статистических исследований показали, что подобные категории людей намного чаще курят чем здоровые слои населения. Кроме того, большинство курильщиков развивают пагубную привычку еще в раннем возрасте, что способствует возникновению расстройств в в 1,9 – 2,3 раза чаще чем у тех, кто не страдает от никотиновой зависимости.
Руководитель отделения эндокринологической психиатрии также опровергла миф о том, что сигареты могут смягчить чувство тревоги и стресс, так как они являются виновниками ухудшение настроения и мыслительных процессов. Эксперты рекомендуют постепенно отказываться от табакокурения во избежание обострения наследственных заболеваний и подавленного эмоционального состояния. Новые данные также доказали пагубное воздействие потушенных сигарет на организм человека, токсичные испарения от которых сохраняются в помещениях даже спустя 5 дней.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:25