Дочь Леонида Якубовича Варвара выпустила свою первую песню





Звездная наследница презентовала трек Fell This World. Как сказала Варвара Якубович, она с детства любит музыку, а в школе занималась вокалом. В феврале 2019 года родственница ведущего «Поле чудес» возобновила свои уроки, однако никогда не думала, что запишет собственную песню. По словам дочери Леонида Аркадьевича, ей повезло работать с преподавателем Марине Манукян. Бывшая студентка рассказала, что выступила с композицией группы «Мельница» «Дорога сна» на выпускном вечере в вузе. Она также добавила, что минус записали участники группы. Во время исполнения трека на мероприятии исполнительница не думала, что гости положительно оценят ее старания.В начале занятий Варвара Якубович поставила цель — до конца года выпустить свое творение. Дочь знаменитости также отметила, что работа над песней от нескольких часов до нескольких дней стала для нее неожиданностью. Как сказала юная артистка, она поет для себя, а иногда для окружающих. Родитель поддерживает увлечение близкого человека. Когда наследница включила членам семьи свой трек, то увидела на их лицах удивление, одобрение и гордость одновременно, чего не наблюдала раньше.