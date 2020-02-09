Названы малоизвестные особенности человеческого тела





Известно, что человеческий мозг потребляет до 20% энергетических запасов в день несмотря на небольшие размеры. Исследователь Ричард Хайер из Калифорнийского университета в Ирвине выяснил, что мышление не поможет человеку похудеть, поскольку наиболее развитому мозгу требуется меньше затрат. Дело в том, что эффективность повышается, если задача решается быстро, после чего следует переход в “режим ожидания”.Несмотря на то, что мозг управляет работой организма, в том числе способностью ощущать боль, этот орган не испытывает подобных признаков. Например, онкология не приводит к физическим проявлениям до определенного момента. Эксперты считают, что человек чаще испытывает ту боль, которую ожидает. Также ученые ответили на вопрос, почему при головокружении часто возникает тошнота. Вестибулярная система интерпретирует дезориентацию как отравление. Оказалось, что дети, рожденные с помощью кесарева сечения, имеют в 8 раз повышенную вероятность развития аллергии. Это расстройство чаще развивается в тех странах, где наблюдается смесь наций.В современности люди чаще страдают от ожирения, а не от голода, как это было в прошлые века. Также стало известно, что за всю жизнь человек способен выделить около 31,7 литров слюны.