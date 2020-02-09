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Психиатры перечислили 6 главных симптомов шизофрении

Шизофрения обычно проявляется у людей в возрасте от 16 до 30 лет и иногда может протекать без выраженных признаков, поэтому крайне важно определить болезнь на начальном этапе. Психиатры перечислили 6 главных симптомов этого психического расстройства.

Врачи сообщают, что полностью предотвратить развитие шизофренического расстройства личности пока невозможно, однако раннее выявление недуга поможет легче контролировать симптоматику. Кроме того, до сих пор не были определены точные причины развития заболевания, основными факторами которого считаются наследственность и негативное воздействие окружающей среды. По словам психиатров, в наибольшей группе риска находятся те слои населения, которые родились от пожилых родителей, употребляли в молодом возрасте психостимуляторы или имели в семье родственника, ранее страдавшего шизофренией.

Одним из признаков подобного расстройства является повышенный интерес к мистике, отрыв от реальности и вера в духов, потусторонние миры и сверхъестественных существ. Со временем шизофреник также начинает изолировать себя от общества, друзей и родственников, также игнорируя работу и учебу. Немаловажными сигналами развивающейся болезни являются низкий уровень гигиены и потеря интереса к тем вещам, которые ранее увлекали пациента. Наконец, более выраженными симптомами стали непроизвольные движения тела и потеря контроля над мимикой, которая дополняется аудио-визуальными галлюцинациями.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:00

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