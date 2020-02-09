Клюква укрепляет иммунную систему и замедляет процессы старения в организме человека





Клюква имеет большое количество полезных свойств, которые способны улучшить состояние здоровья человека, поэтому её следует включить в рацион. Эта ягода обогащена витаминами А, группы В (В1, В2, В3, В6 и В9), С, Е, К, РР, а также селеном, магнием, медью, железом, цинком, кальцием и фосфором. Ей употребление способствует укреплению иммунной системы и предотвращает развитие воспалительных процессов. В составе содержится большое количество антиоксидантов, из-за чего замедляется процесс старения.Люди, занимающиеся спортом, должны обратить внимание на клюкву, так как она содействует восстановлению энергетического баланса при чрезмерной усталости. Ягода оказывает положительное действие на работу сердца и сосудов, предупреждая риск возникновения серьезных заболеваний, а также нормализует артериальное давление. Медики советуют людям, страдающим от сахарного диабета, использовать клюкву в рационе из-за её способности снижать уровень сахара в крови. Однако перед употреблением необходимо пройти консультацию у специалиста.