АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.63 USD 63.47
Курс валют на 08.02.2020

Клюква укрепляет иммунную систему и замедляет процессы старения в организме человека

Медики рассказали о том, что происходит с организмом при употреблении клюквы. Оказывается данная ягода способна замедлить процесс старения и нормализовать артериальное давление.

Клюква имеет большое количество полезных свойств, которые способны улучшить состояние здоровья человека, поэтому её следует включить в рацион. Эта ягода обогащена витаминами А, группы В (В1, В2, В3, В6 и В9), С, Е, К, РР, а также селеном, магнием, медью, железом, цинком, кальцием и фосфором. Ей употребление способствует укреплению иммунной системы и предотвращает развитие воспалительных процессов. В составе содержится большое количество антиоксидантов, из-за чего замедляется процесс старения.

Люди, занимающиеся спортом, должны обратить внимание на клюкву, так как она содействует восстановлению энергетического баланса при чрезмерной усталости. Ягода оказывает положительное действие на работу сердца и сосудов, предупреждая риск возникновения серьезных заболеваний, а также нормализует артериальное давление. Медики советуют людям, страдающим от сахарного диабета, использовать клюкву в рационе из-за её способности снижать уровень сахара в крови. Однако перед употреблением необходимо пройти консультацию у специалиста.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Подписчики разглядели»: У телеведущей Ксении Собчак опять заподозрили…
Клюква укрепляет иммунную систему и замедляет процессы старения в организме…
Психотерапевты утверждают, что курение пагубно влияет на психическое здоровье…
Дочь Леонида Якубовича Варвара выпустила свою первую…
В интернете появились первые изображения нового Volkswagen Polo для…
Названы малоизвестные особенности человеческого…
Звезда «Дом-2» Яна Шевцова сообщила о рождении…
Психиатры перечислили 6 главных симптомов…
Медики работают над созданием “Виагры” для…
Стивен Кинг разрешил томской школьнице Диане Костыриной экранизировать рассказ «Женщина в…
Жителя Татарстана принудительно госпитализировали после второй попытки "сменить…
Анастасия Шубская посетила хоккейный матч вместе с сыном Александра…
Употребление кешью способствует улучшению памяти и повышает эластичность…
Tata продемонстрировала доступный кроссовер размером с…
Джеки Чан выделил миллион юаней создателям лекарства против…
Биологи из Санкт-Петербурга раскрыли секрет "парадокса хаоса" в работе водных…
Венецианский карнавал в Италии открылся грандиозным водным…
Гарик Харламов высмеял передачу Елены Малышевой «Жить здорово!» о женских…
В возрасте 76 лет умер актер из “Стар Трека” Кевин…
Эксперты назвали самые безопасные места в самолете во время…
Ирина Дубцова сообщила о смерти любимой собаки Буси из-за…
Новые вакцины могут изменить ДНК…
Трое людей стали жертвами ДТП под Иркутском из-за столкновения грузовика и легкового…
Маша Распутина поддержала Любовь Успенскую в конфликте с дочерью Татьяной Плаксиной: «Мозги сошли с…
Названы главные симптомы проблем с щитовидной…
Итальянцы остаются здоровыми на 10 лет дольше благодаря своему образу…
Дмитрий Нагиев пожаловался на игнорирование со стороны подписчиков в…
Ольга Зарубина сравнила пенсии в России и США: "Пенсионный возраст нам подняли. Только забыли пенсии сделать, как во всем…
Просмотреть все новости