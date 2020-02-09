Медики работают над созданием “Виагры” для женщин





Версия Lybrido будет содержать тестостерон и силденафил, которые используются в средствах для потенции. Этот препарат предназначен для влияния непосредственно на тело, а версия Lybridos с успокаивающим эффектом поможет стеснительным женщинам. Мужские таблетки имеют голубой цвет, в противовес чему новое лекарство будет иметь розовый оттенок и приятный мятный вкус. Ожидается, что “Виагра” для женщин появится на рынке через несколько лет и будет стоить 12 долларов. Продажа будет осуществляться исключительно по рецепту врача.Новый препарат сможет решить вопросы, связанные с либидо, что поможет обрести здоровую сексуальную жизнь.