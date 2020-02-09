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Медики работают над созданием “Виагры” для женщин

Медики работают над выпуском таблеток, повышающих половое влечение у женщин. “Виагра” для представительниц прекрасного пола призвана улучшить их сексуальную жизнь.

Версия Lybrido будет содержать тестостерон и силденафил, которые используются в средствах для потенции. Этот препарат предназначен для влияния непосредственно на тело, а версия Lybridos с успокаивающим эффектом поможет стеснительным женщинам. Мужские таблетки имеют голубой цвет, в противовес чему новое лекарство будет иметь розовый оттенок и приятный мятный вкус. Ожидается, что “Виагра” для женщин появится на рынке через несколько лет и будет стоить 12 долларов. Продажа будет осуществляться исключительно по рецепту врача.

Новый препарат сможет решить вопросы, связанные с либидо, что поможет обрести здоровую сексуальную жизнь.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:54

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