Анастасия Шубская посетила хоккейный матч вместе с сыном Александра Овечкина

Актриса Вера Глаголева скончалась за год до рождения младшего внука, но при жизни она не скрывала свою симпатию к будущему зятю. Анастасия Шубская вышла замуж за Александра Овечкина и родила ему сына в августе 2018 года. Вместе с годовалым наследником модель посещает матчи и тренировки хоккеиста, а недавно в своем микроблоге она показала совместный кадр с ребенком, который держит в руках мячи. Поклонники считают, что сын Овечкина растет настоящим болельщиком, а в комментариях фолловеры осыпали манекенщицу комплиментами и пожеланиями. На снимке Сергей запечатлен в черной шапке, кожаной куртке и джинсах.Первые дни после родов Анастасия Шубская провела в США, где живут ее сестры. Как известно, у Веры Глаголевой есть две старшие дочери от брака с Родионом Нахапетовым.