Употребление кешью способствует улучшению памяти и повышает эластичность сосудов





Кешью является единственным в мире орехом, который не имеет скорлупы, так как растёт на дереве и составляет часть сочного плода. В нём содержится меньше жиров, чем в других видах, однако в 100 граммах продукта содержатся 600 килокалорий. В состав входят калий, фосфор, клетчатка, магний, кальций, железо, ненасыщенные жирные кислоты и белки. В кешью содержится уникальный витаминно-минеральный комплекс. Они обогащены ниацином, улучшающим состояние кожи и ЖКТ, тиамином, помогающим укрепить мышцы и защитить нервные клетки, мощным антиоксидантом токоферолом и помощником для иммунитета рибофлавином.Употребление данных орехов отлично подходит для очищения крови, укрепления сердечной мышцы и улучшения эластичности сосудов. Они способствуют улучшению памяти и восстановлению сил после тяжелых нагрузок или стрессов. Также стоит отметить, кешью хорошо влияют на укрепление костей и зубов. Из-за большого количества калорий людям с избыточным весом необходимо обращать внимание на размер порции. Кроме того, кешью могут вызвать аллергию и другие противопоказания. При их обнаружении необходимо сразу же обратиться за консультацией к специалисту.