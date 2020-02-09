Джеки Чан выделил миллион юаней создателям лекарства против коронавируса

Как отметил артист в своей публикации, он «готов на все» для победы над быстро распространяющимся недугом. Уже сейчас Джеки Чан может поставить медикам специальные защитные маски и костюмы, чтобы помочь своему народу. Как считает знаменитость, нельзя оставаться в стороне во время борьбы с коронавирусом.По мнению Джеки Чана, он поступает, как обычный житель своей страны и выделенную им сумму в размере миллиона юаней называет «скромной». Постановщик боевых сцен выражает надежду, что его помощь ускорит решение проблемы.