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Биологи из Санкт-Петербурга раскрыли секрет "парадокса хаоса" в работе водных экосистем

"Парадокс хаоса" в работе водных экосистем состоит в том, что возникновение жизни возможно лишь при наличии случайного элемента даже в наиболее стабильной среде. Биологи из Санкт-Петербурга совместно с немецкими учеными раскрыли секрет этого феномена в биосфере акваторий.

Совместное исследование российских и немецких ученых позволило пролить свет на ранее неизвестные аспекты в функционировании водных экосистем, которые вписываются в математические модели о хаосе. Подобную информацию предоставили представители Российского научного фонда. По словам главный научного сотрудника Института цитологии РАН, удивительным элементом этих результатов оказалось то, что хаотические явления возникали в наиболее стабильной среде.

К подобным выводам биологи пришли после изучения планктонных сообществ на протяжении года. Основной упор шел на поиск корреляции между внешними факторами и внутренними механизмами водной биосферы при контролируемых условиях среды, таких как температура, освещение и так далее. Наблюдения позволили говорить о присутствии "парадокса хаоса", который заключался в взаимосвязи интенсивности перемен в динамике системы с стабильностью условий. Подобная информация впоследствии ляжет в основу методик прогноза и защиты биоразнообразия планеты.

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Наука / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:09

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