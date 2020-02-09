Биологи из Санкт-Петербурга раскрыли секрет "парадокса хаоса" в работе водных экосистем





Совместное исследование российских и немецких ученых позволило пролить свет на ранее неизвестные аспекты в функционировании водных экосистем, которые вписываются в математические модели о хаосе. Подобную информацию предоставили представители Российского научного фонда. По словам главный научного сотрудника Института цитологии РАН, удивительным элементом этих результатов оказалось то, что хаотические явления возникали в наиболее стабильной среде.К подобным выводам биологи пришли после изучения планктонных сообществ на протяжении года. Основной упор шел на поиск корреляции между внешними факторами и внутренними механизмами водной биосферы при контролируемых условиях среды, таких как температура, освещение и так далее. Наблюдения позволили говорить о присутствии "парадокса хаоса", который заключался в взаимосвязи интенсивности перемен в динамике системы с стабильностью условий. Подобная информация впоследствии ляжет в основу методик прогноза и защиты биоразнообразия планеты.