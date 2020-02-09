Гарик Харламов высмеял передачу Елены Малышевой «Жить здорово!» о женских прокладках

На странице телеведущей размещено 30-секундное видео, в котором речь идет о женских прокладках, в частности о том, как их можно использовать в условиях, когда хочется спать, однако под рукой нет повязки на глаза. После того, как сюжет из передачи Елены Малышевой обрывается, за ним следует подборка смешных изображений. Ролик заканчивается кадром с Илоном Маском. Поклонники Гарика Харламова по достоинству оценили его пост в Instagram.По словам одних, «Первому каналу» следует перевести «Жить здорово!» в раздел юмористических передач. Других порадовал новый лайфхак, а третьи отметили, что актеру нужно отключить интернет. Кроме этого, в комментариях под публикацией интернет-пользователи принялись размещать собственные варианты применения женского атрибута.