Эксперты назвали самые безопасные места в самолете во время авиакатастрофы





Эксперты из американского аналитического центра Aviation Safety Network заявляют, что повысить свою безопасность на борту авиалайнера вполне возможно, правильно выбрав посадочное место. К таким выводам исследователи пришли после изучения данных, собранных из сводок 65 авиакатастроф. Результаты показали, что в в случае крушения самолета наиболее безопасными оказались кресла в хвостовом отделении - шанс гибели в этой части равняется 32% по сравнению с 38% в передней, и 39% в в центральной, которая показала наивысшую смертность.Основным аргументом в пользу задних мест служит то, что в половине изученных происшествий именно они позволяли сохранить большое количество жизней. Кроме выбора кресла нужно обратить внимание на собственный гардероб. Крайне важно остановить свой выбор на свободной одежде из натурального материала, которая не сковывала бы движения. Ученые также называют кроссовки наиболее удобной и практичной обувью для полета, которые не следует снимать во избежание травмы и потери времени при потенциальной эвакуации.