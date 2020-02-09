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Ирина Дубцова сообщила о смерти любимой собаки Буси из-за сепсиса

Певица Ирина Дубцова сообщила печальную новость. У знаменитой исполнительницы из-за сепсиса умер домашний питомец - самоедская лайка по кличе Буся. По словам артистки, собака считалась полноправным членом семьи.

Ирина Дубцова в своём аккаунте в Instagram опубликовала фотографию животного и сообщила, что любимая Буся скончалась в больнице из-за сепсиса. Известно, что певица очень любила домашнего питомца. Она была абсолютно уверена, что у ветеринаров получится спасти её любимицу, однако собаки не стало за 4 дня. Её смерть шокировала популярную певицу. Поклонники Дубцовой, отлично знающие о любви исполнительницы к самоедской лайке, не верят в произошедшее и стараются утешить исполнительницу.

«Держитесь! Очень тяжело, когда они уходят», «Лучшая собака», «Ирина, наши соболезнования. Очень жаль Бусечку», «Ирочка, держись. Мои соболезнования», - прокомментировали публикацию подписчики певицы. Многие отмечают, однажды они тоже потеряли любимого питомца и знают, как тяжело это переживать. Дубцова сообщила, что ветеринары очень старались сделать всё возможное для спасения жизнь собаки. Стоит отметить, у звезды есть также вельш-корги пемброк Мистик и карликовый шпиц Кукусик. Ранее у неё жили коты, однако их пришлось раздать друзьям, так как у сына Дубцовой началась аллергия.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:43

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