Ирина Дубцова сообщила о смерти любимой собаки Буси из-за сепсиса

Ирина Дубцова в своём аккаунте в Instagram опубликовала фотографию животного и сообщила, что любимая Буся скончалась в больнице из-за сепсиса. Известно, что певица очень любила домашнего питомца. Она была абсолютно уверена, что у ветеринаров получится спасти её любимицу, однако собаки не стало за 4 дня. Её смерть шокировала популярную певицу. Поклонники Дубцовой, отлично знающие о любви исполнительницы к самоедской лайке, не верят в произошедшее и стараются утешить исполнительницу., - прокомментировали публикацию подписчики певицы. Многие отмечают, однажды они тоже потеряли любимого питомца и знают, как тяжело это переживать. Дубцова сообщила, что ветеринары очень старались сделать всё возможное для спасения жизнь собаки. Стоит отметить, у звезды есть также вельш-корги пемброк Мистик и карликовый шпиц Кукусик. Ранее у неё жили коты, однако их пришлось раздать друзьям, так как у сына Дубцовой началась аллергия.