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Новые вакцины могут изменить ДНК человека

Иммунолог Майкл Фарзан пришел к выводу, что новые вакцины могут изменить ДНК человека. В проведенном исследовании ученые с помощью последних разработок укрепили иммунитет для борьбы с некоторыми заболеваниями.

В рамках эксперимента с участием обезьян ученые ввели в их мышцы искусственные гены, чтобы добиться эффективной реакции организма на инфекционные агенты. Уже проводится аналогичное исследование на людях, а также ученые планируют несколько проектов, основанных на технологии профилактики иммунитета с помощью генов.

Данное решение имеет отличия от популярной сейчас вакцинации, поскольку является упрощенной формой генной терапии. На примере определенных генов, вырабатывающих антитела против некоторых заболеваний, синтезируются их искусственные аналоги, которые вводятся в мышцы человека. При успешном внедрении организм сразу реагирует на вирусы выработкой мощных антител. Однако подобный подход может стать опасным из-за вероятных рисков работы мошенников, которые будут вводить гены неизвестного происхождения. До сих пор ученые не могут прогнозировать, к чему приведут эксперименты с ДНК человека.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:36

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