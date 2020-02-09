Новые вакцины могут изменить ДНК человека





В рамках эксперимента с участием обезьян ученые ввели в их мышцы искусственные гены, чтобы добиться эффективной реакции организма на инфекционные агенты. Уже проводится аналогичное исследование на людях, а также ученые планируют несколько проектов, основанных на технологии профилактики иммунитета с помощью генов.Данное решение имеет отличия от популярной сейчас вакцинации, поскольку является упрощенной формой генной терапии. На примере определенных генов, вырабатывающих антитела против некоторых заболеваний, синтезируются их искусственные аналоги, которые вводятся в мышцы человека. При успешном внедрении организм сразу реагирует на вирусы выработкой мощных антител. Однако подобный подход может стать опасным из-за вероятных рисков работы мошенников, которые будут вводить гены неизвестного происхождения. До сих пор ученые не могут прогнозировать, к чему приведут эксперименты с ДНК человека.