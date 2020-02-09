Названы главные симптомы проблем с щитовидной железой





Гормоны щитовидной железы отвечают за метаболизм и обеспечивают организм энергией. Характерными чертами гипотиреоза стали усталость и плохое настроение, поскольку в этом случае страдает уровень выработки серотонина. При недостаточном количестве гормонов человек страдает от быстрой утомляемости и нарушения обмена веществ, что ведет к проблемам с кожей и ломким ногтям. Однако излишняя их выработка приводит к раздражительности, сильному аппетиту и постоянному чувству голода.При нехватке тиреоидных гормонов замедляется пищеварение, а их избыток приводит к диарее. Гиперфункция органа может стать причиной ощущения жара и повышенной потливости. Гипертиреоз и гипотиреоз приводят к нарушениям работы сердечно-сосудистой системы, являются виновниками проблем с давлением, а недостаток гормонов повышает уровень холестерина в крови.