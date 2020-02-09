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Дмитрий Нагиев пожаловался на игнорирование со стороны подписчиков в Instagram

Дмитрий Нагиев разместил на своей странице в Instagram интересную публикацию. В ней шоумен пожаловался на игнорирование со стороны подписчиков.
Дмитрий Нагиев пожаловался на игнорирование со стороны подписчиков в Instagram

Телеведущий поделился с аудиторией очередным селфи, в подписи в которому заявил, что поклонники подписались на его аккаунт из-за одного поста. Теперь же, как выразился Дмитрий Нагиев, они ждут, когда актер опубликует что-то подобное. После этого артист призвал своих подписчиков «пройтись» по его странице еще раз и оценить другие сообщения. Тем не менее фолловеры решили поддержать своего кумира и написали ему много комплиментов.

Как заверили ведущего некоторые интернет-пользователи, они следят за обновлениями в Instagram только ради него. Другие заявили, что подписались не на публикации, а на «большую личность». Еще часть юзеров в восторге от методики общения с людьми Нагиева.

Ранее подобные ситуации уже случались. Тогда музыкант просил подписчиков не рушить его хрупкую самооценку и «не давать скучать».

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:57

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