Ольга Зарубина сравнила пенсии в России и США: "Пенсионный возраст нам подняли. Только забыли пенсии сделать, как во всем мире"





В интервью Teleprogramma Ольга Зарубина призналась, что получает 19,5 тысяч рублей пенсии и считает, что она такая же, как у всех россиян. Она называет эту сумму смешной, если сравнивать с другими странами. Например, в США безработный человек получает минимальную выплату в размере 700 долларов, но если гражданин работал, то пенсия становится гораздо выше. Певица не понимает, как можно прожить на 20 тысяч рублей в месяц, поскольку четверть этой суммы каждый отдает за услуги ЖКХ. Она считает это насмешкой над пенсионерами, а также уверена, что поднятие пенсионного возраста должно идти вместе с ростом выплат.Ольга Зарубина не получила звание заслуженной артистки, поэтому не получает надбавки. При этом она считает, что даже лишние 10 тысяч рублей существенно не повлияли бы на уровень жизни. Певица подчеркнула, что настолько низких пенсий нет нигде в мире.