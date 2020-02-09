Ученые: Редкие недосыпания могут помочь человеку избавиться от депрессии





В рамках исследования было проанализировано более 60 проектов, касающихся бессонницы. В результаты проведенной работу эксперты выяснили, как отсутствие сна или его недостаток влияют на эмоциональную составляющую. Недосыпание приводит к серьезной нагрузке на организм, но никто из участников исследований не жаловался на депрессию или подавленное настроение. Ученые намерены изучить данную закономерность и создать эффективную методику для борьбы с проблемой.Медики советуют не пренебрегать сном вне зависимости от выявленного взаимодействия с настроением. Дело в том, что бессонница негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.