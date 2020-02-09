АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.63 USD 63.47
Курс валют на 08.02.2020

Ученые: Редкие недосыпания могут помочь человеку избавиться от депрессии

Американские ученые пришли к выводу, что редкие недосыпания помогут человеку избавиться от депрессии. Специалисты заметили отсутствие подавленного настроения у людей с бессонницей.

В рамках исследования было проанализировано более 60 проектов, касающихся бессонницы. В результаты проведенной работу эксперты выяснили, как отсутствие сна или его недостаток влияют на эмоциональную составляющую. Недосыпание приводит к серьезной нагрузке на организм, но никто из участников исследований не жаловался на депрессию или подавленное настроение. Ученые намерены изучить данную закономерность и создать эффективную методику для борьбы с проблемой.

Медики советуют не пренебрегать сном вне зависимости от выявленного взаимодействия с настроением. Дело в том, что бессонница негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:31

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Редкие недосыпания могут помочь человеку избавиться от…
Наргиз Закирова возмущена отменой своих концертов: «Верните людям…
Звезда «Дом-2» Алиана Устиненко представит свою песню на встрече клуба миллионеров Европы и…
Возрастные пятна могут указывать на развитие серьезных…
Эксперты высоко оценили изменения в обновленной Lada…
Эксперты назвали преимущества и недостатки кроссовера Skoda…
Лекарственные растения с бодрящим эффектом могут стать альтернативой…
В России стартовали продажи ударопрочной «раскладушки» Panasonic…
Зеленый чай уменьшает риск развития инсульта на…
Медики рассказали о трех способах избавления от головной…
Компания Ford представила дизельный вездеход на мостах с…
Психолог Дмитрий Воедилов рассказал о 12 приёмах для остановки деградации…
«Он захотел старушку, я – молодого»: Лера Кудрявцева рассказала о знакомстве с молодым…
«Это мой ритм»: Кристина Асмус в белоснежном купальнике призналась Мальдивам в…
Никита Рудаков спародировал оргазм Алины Галимовой во время…
Звезда проекта "Дом-2" Татьяна Владимировна Григорьевская расплакалась после ссоры с Аленой…
Телеведущую Ксению Бородину заподозрили в третьей…
Анна Седокова призналась, что ждет ребенка от нового…
Ведущую «Дом-2» Ольгу Бузову пристыдили за интимное видео с…
Новое ПО позволит приложениям экономить 85% памяти…
"Раньше я была без комплексов": Саша Черно назвала главную причину развода с Иосифом…
Наталья Ветлицкая удивила петербургскую публику откровенным…
Алексей Купин не сдержал слез после оскорблений Ольги Рапунцель в разговоре с ее…
Юлия Михалкова чуть не стала жертвой стихии во время шторма на…
Сын Сергей показал фото молодого Федора Бондарчука с…
Наташа Королева сделала анонс юбилейного шоу супруга Сергея…
В Сети представили концепт тонкого стеклянного…
Поклонники заметили золотое кольцо на безымянном пальце Ольги…
Просмотреть все новости