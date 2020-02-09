Ученые: Редкие недосыпания могут помочь человеку избавиться от депрессии
Американские ученые пришли к выводу, что редкие недосыпания помогут человеку избавиться от депрессии. Специалисты заметили отсутствие подавленного настроения у людей с бессонницей.
В рамках исследования было проанализировано более 60 проектов, касающихся бессонницы. В результаты проведенной работу эксперты выяснили, как отсутствие сна или его недостаток влияют на эмоциональную составляющую. Недосыпание приводит к серьезной нагрузке на организм, но никто из участников исследований не жаловался на депрессию или подавленное настроение. Ученые намерены изучить данную закономерность и создать эффективную методику для борьбы с проблемой.
Медики советуют не пренебрегать сном вне зависимости от выявленного взаимодействия с настроением. Дело в том, что бессонница негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.
В рамках исследования было проанализировано более 60 проектов, касающихся бессонницы. В результаты проведенной работу эксперты выяснили, как отсутствие сна или его недостаток влияют на эмоциональную составляющую. Недосыпание приводит к серьезной нагрузке на организм, но никто из участников исследований не жаловался на депрессию или подавленное настроение. Ученые намерены изучить данную закономерность и создать эффективную методику для борьбы с проблемой.
Медики советуют не пренебрегать сном вне зависимости от выявленного взаимодействия с настроением. Дело в том, что бессонница негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:31