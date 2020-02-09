Наргиз Закирова возмущена отменой своих концертов: «Верните людям деньги»

Недавно интернет-пользователи раскритиковали знаменитость, а теперь сразу 2 ее шоу не состоятся. Фанаты, купившие билеты, пытаются их сдать и получить свои деньги обратно, однако пока это невозможно, как сообщили организаторы концертов Наргиз Закировой. Сама артистка решила прокомментировать данную ситуацию и заявила, что ее вины в случившемся нет.По словам представительницы шоу-бизнеса, отмена соответствующих мероприятий и травля в интернете были спланированы людьми, которые заинтересованы в «творческом и моральном уничтожении» бывшей подопечной Максима Фадеева. Исполнительница отметила, что ее хотят выставить виноватой в происходящем. Звезда также призвала организаторов вернуть поклонникам средства за билеты и пообещала, что у нее будут другие выступления, которые смогут посетить зрители.Летом 2019 года Закирова перестала сотрудничать с Фадеевым, после чего обсуждения ее персоны никак не прекратятся. Не так давно звезда эстрады посетила программу «Осторожно, Собчак», где сообщила, что не планирует привозить своих детей из США, в связи с чем бывший продюсер заявил, что певица не любит Россию.