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Никита Рудаков спародировал оргазм Алины Галимовой во время секса

Участник проекта "Дом-2" Никита Рудаков признался, что он очень артистичен и даже готов исполнить любую роль в кино. Подтвердил свои слова молодой человек тем, что спародировал оргазм своей возлюбленной Алины Галимовой во время секса.
Никита Рудаков спародировал оргазм Алины Галимовой во время секса

Участник проекта "Дом-2" Никита Рудаков рассказал, что его многие спрашивают, почему молодой человек не пошел учиться в Театральное училище, ведь у него явный талант. На реалити-шоу не хватает таких людей, отметил возлюбленный Алины Галимовой, а образование у него по части физкультуры, что далеко от кино. Тем не менее, роль в картине Рудаков бы исполнил, даже если она будет мерзкой.

В подтверждение своих слов Никита Рудаков даже спародировал то, как ведет себя его избранница когда, по его словам, улетает в космос во время секса и после тех вещей, которые он с ней делает в постели.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 21:13

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