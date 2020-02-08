Никита Рудаков спародировал оргазм Алины Галимовой во время секса
Участник проекта "Дом-2" Никита Рудаков признался, что он очень артистичен и даже готов исполнить любую роль в кино. Подтвердил свои слова молодой человек тем, что спародировал оргазм своей возлюбленной Алины Галимовой во время секса.
Участник проекта "Дом-2" Никита Рудаков рассказал, что его многие спрашивают, почему молодой человек не пошел учиться в Театральное училище, ведь у него явный талант. На реалити-шоу не хватает таких людей, отметил возлюбленный Алины Галимовой, а образование у него по части физкультуры, что далеко от кино. Тем не менее, роль в картине Рудаков бы исполнил, даже если она будет мерзкой.
В подтверждение своих слов Никита Рудаков даже спародировал то, как ведет себя его избранница когда, по его словам, улетает в космос во время секса и после тех вещей, которые он с ней делает в постели.
Участник проекта "Дом-2" Никита Рудаков рассказал, что его многие спрашивают, почему молодой человек не пошел учиться в Театральное училище, ведь у него явный талант. На реалити-шоу не хватает таких людей, отметил возлюбленный Алины Галимовой, а образование у него по части физкультуры, что далеко от кино. Тем не менее, роль в картине Рудаков бы исполнил, даже если она будет мерзкой.
В подтверждение своих слов Никита Рудаков даже спародировал то, как ведет себя его избранница когда, по его словам, улетает в космос во время секса и после тех вещей, которые он с ней делает в постели.