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«Он захотел старушку, я – молодого»: Лера Кудрявцева рассказала о знакомстве с молодым мужем

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева недавно решила пообщаться с поклонниками и ответить на их провокационные вопросы, многие из которых касаются личной жизни знаменитости. Так, подписчики звезды канала НТВ узнали, что ее любимые цветы – ромашки, она носит 37,5-й размер обуви. Рассказала звезда и о том, как познакомилась с мужем, который моложе ее на 16 лет.
«Он захотел старушку, я – молодого»: Лера Кудрявцева рассказала о знакомстве с молодым мужем

По словам телеведущей, в ее жизни очень много моментов, которые заставляют нервничать, при этом она всегда старается держать себя в руках. Впрочем, свою сдержанность Кудрявцева считает недостатком. А вот на вопрос подписчиков о том, смогла бы она усыновить ребенка, артистка уверенно ответила да. «Моей любви хватит всем», - подчеркнула она. Наибольший интерес у поклонников вызывает все, что касается личной жизни знаменитости. Так, одна из подписчиц попросила рассказать о том, как Лера Кудрявцева познакомилась со своим супругом, который значительно моложе ее. «Все просто. Он захотел старушку, а я – молодого. И как-то затянуло, закрутилось», - не без иронии ответила звезда отечественного телевидения.

К слову, со своим 32-летним супругом хоккеистом Игорем Макаровым Лера Кудрявцева счастлива в браке уже 7 лет. Ранее телезвезда длительное время состояла в отношениях с певцом Сергеем Лазаревым, который так и не позвал ее замуж.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 23:00

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