Звезда проекта "Дом-2" Татьяна Владимировна Григорьевская расплакалась после ссоры с Аленой Савкиной

Татьяна Владимировна Григорьевская и Алена Савкина устроили перепалку прямо в эфире. Женщины разговаривали у окна, мать не выдержала и расплакалась. Женщина обижена, так как дочери постоянно на нее кричат и не могут разговаривать нормально, устраивают истерики и не слушают, что до них хотят донести.Алена Савкина тут же стала возражать, что мать якобы вымещает на ней зло из-за поведения старшей сестры, ведь у мамы проявляется "накопительный эффект". Григорьевская отметила, что "открыла душу", но тут же ее попросили не кричать. Поклонники были удивлены и поддержали женщину, ведь она действительно много времени уделяет воспитанию внуков, помогает наследникам, а вот отдачи от них вовсе не видит. Большинство посоветовали Татьяне Владимировне вернуться в свой город к возлюбленному и жить своей жизнью.