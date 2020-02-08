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Звезда проекта "Дом-2" Татьяна Владимировна Григорьевская расплакалась после ссоры с Аленой Савкиной

Звезда проекта "Дом-2" Татьяна Владимировна Григорьевская не выдержала и расплакалась после того, как поссорилась с Аленой Рапунцель. Мать снова пожаловалась, что дочери ее совершенно не слушают, хотя она очень старается.
Звезда проекта "Дом-2" Татьяна Владимировна Григорьевская расплакалась после ссоры с Аленой Савкиной

Татьяна Владимировна Григорьевская и Алена Савкина устроили перепалку прямо в эфире. Женщины разговаривали у окна, мать не выдержала и расплакалась. Женщина обижена, так как дочери постоянно на нее кричат и не могут разговаривать нормально, устраивают истерики и не слушают, что до них хотят донести.

Алена Савкина тут же стала возражать, что мать якобы вымещает на ней зло из-за поведения старшей сестры, ведь у мамы проявляется "накопительный эффект". Григорьевская отметила, что "открыла душу", но тут же ее попросили не кричать. Поклонники были удивлены и поддержали женщину, ведь она действительно много времени уделяет воспитанию внуков, помогает наследникам, а вот отдачи от них вовсе не видит. Большинство посоветовали Татьяне Владимировне вернуться в свой город к возлюбленному и жить своей жизнью.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 21:10

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