«Это мой ритм»: Кристина Асмус в белоснежном купальнике призналась Мальдивам в любви

Для новых снимков звезда сериала «Интерны» нарядилась в эффектный белоснежный купальник в классическом стиле, дополнив образ соломенной шляпой того же цвета. Рассказала артистка и о своих впечатлениях об этом курорте., - гласит подпись Кристины Асмус под этой публикацией. В комментариях, к слову, отметилась и супруга певца Олега Газманова Марина, которая согласилась с мнением актрисы., - написала она.Поклонники просто пожелали любимой актрисе хорошего отдыха и заявили, что искренне рады за нее. Разумеется, не обошлось и без комплиментов в адрес нового образа знаменитости.