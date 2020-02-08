«Это мой ритм»: Кристина Асмус в белоснежном купальнике призналась Мальдивам в любви
Известная российская актриса Кристина Асмус проводит отпуск на Мальдивах и охотно делится с поклонниками подробностями своего отдыха. Недавно знаменитость опубликовала новую серию снимков и призналась райским островам в любви.
Для новых снимков звезда сериала «Интерны» нарядилась в эффектный белоснежный купальник в классическом стиле, дополнив образ соломенной шляпой того же цвета. Рассказала артистка и о своих впечатлениях об этом курорте. «Быть может, это прозвучит пошло или попсово, но я люблю Мальдивы. Это именно мое место. Мало людей, невероятная красота и все время лето. Это мой ритм», - гласит подпись Кристины Асмус под этой публикацией. В комментариях, к слову, отметилась и супруга певца Олега Газманова Марина, которая согласилась с мнением актрисы. «Мальдиви – это совсем не попсово», - написала она.
Поклонники просто пожелали любимой актрисе хорошего отдыха и заявили, что искренне рады за нее. Разумеется, не обошлось и без комплиментов в адрес нового образа знаменитости.
Для новых снимков звезда сериала «Интерны» нарядилась в эффектный белоснежный купальник в классическом стиле, дополнив образ соломенной шляпой того же цвета. Рассказала артистка и о своих впечатлениях об этом курорте. «Быть может, это прозвучит пошло или попсово, но я люблю Мальдивы. Это именно мое место. Мало людей, невероятная красота и все время лето. Это мой ритм», - гласит подпись Кристины Асмус под этой публикацией. В комментариях, к слову, отметилась и супруга певца Олега Газманова Марина, которая согласилась с мнением актрисы. «Мальдиви – это совсем не попсово», - написала она.
Поклонники просто пожелали любимой актрисе хорошего отдыха и заявили, что искренне рады за нее. Разумеется, не обошлось и без комплиментов в адрес нового образа знаменитости.
ШоуБиз
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 22:00