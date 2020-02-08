Телеведущую Ксению Бородину заподозрили в третьей беременности





В последнем выпуске программы "Бородина против Бузовой" Ксения Бородина и Влад Кадони вместе с экспертами решили разобраться, почему беременные Ольга Рапунцель и Саша Черно постоянно ссорятся не только между собой, но и с близкими людьми. Как известно, возлюбленная Иосифа Оганесяна и ее избранник решили развестись, а Рапунцель то и дело ссорится с коллективом.Объясняя поведение девушек, Ксения Бородина сказала: "Не надо все списывать на мои гормоны", тем самым дав повод для подозрений в третьей беременности. Более того, фанаты заметили, что звезда поправилась, стала носить свободную одежду, а показывают ее всегда с таких ракурсов, чтобы нельзя было заметить живот. К слову, именно так Бородина до последнего скрывала вторую беременность до рождения ребенка.