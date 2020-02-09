Возрастные пятна могут указывать на развитие серьезных заболеваний

Возрастные пятна иногда имеют подозрительный вид, однако они никогда не превратятся в опухоли, поэтому лечить их не требуется, - сообщает врач Георгий Сапего.







Возрастные пятна являются коричневыми пигментными точками на коже. Они возникают на тех участках кожного покрова, куда чаще всего может попадать свет от солнца. Согласно утверждениям медика Георгия Сапего, в определенном возрасте в организме запускаются биологические и гормональные изменения. Это воздействует на цвет кожи. Люди со светлой кожей и с рыжими волосами больше подвержены пигментации. Могут возникать веснушки, сливающиеся в пигментные островки, которые становятся более заметными.К специалистам следует обращаться при выявлении хотя бы одного из данных симптомов: пятна имеют тёмный цвет, у них неравномерный окрас цветов, пятно слишком быстро увеличивается в размерах, возникает кровоточивость или зуд. Для профилактики возникновения пигментации не стоит появляться на солнце в период между 10:00 и о 14.00, обязательно использовать крем с SPF-защитой не меньше 30. Шляпа или панама с полями - обязательный аксессуар в гардеробе.