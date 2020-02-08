"Раньше я была без комплексов": Саша Черно назвала главную причину развода с Иосифом Оганесяном
Участница проекта "Дом-2" Саша Черно снова обсудила с поклонниками в социальной сети Instagram свой развод с Иосифом Оганесяном. Будущая мамочка призналась, что в произошедшем есть и ее вина, ведь раньше она была совершенно без комплексов.
Только недавно Саша Черно твердила, что в разводе виноват исключительно ее пока еще официальный супруг Иосиф Оганесян. Как известно, пара подала на развод и 4 марта их брак будет официально расторгнут. Тем не менее, сейчас звезда реалити-шоу осознала, что в произошедшей ситуации все же есть и ее вина.
Как подчеркнула Саша Черно, раньше она была девушкой без комплексов, совершенно легко могла пройтись с боди-артом на все тело в виде леопарда или нижнем белье. Теперь же прошло время и она стала "нормальным человеком", но своему избраннику нравиться перестала, ведь влюбился он в ту, какой Черно была.
Только недавно Саша Черно твердила, что в разводе виноват исключительно ее пока еще официальный супруг Иосиф Оганесян. Как известно, пара подала на развод и 4 марта их брак будет официально расторгнут. Тем не менее, сейчас звезда реалити-шоу осознала, что в произошедшей ситуации все же есть и ее вина.
Как подчеркнула Саша Черно, раньше она была девушкой без комплексов, совершенно легко могла пройтись с боди-артом на все тело в виде леопарда или нижнем белье. Теперь же прошло время и она стала "нормальным человеком", но своему избраннику нравиться перестала, ведь влюбился он в ту, какой Черно была.