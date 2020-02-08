Алексей Купин не сдержал слез после оскорблений Ольги Рапунцель в разговоре с ее матерью
Участники проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко продолжают ссориться с коллегами по реалити-шоу, причем во многих случаях совершенно необоснованно. После очередного скандала и оскорблений с их стороны Алексей Купин не смог сдержать слез в разговоре с Татьяной Владимировной Григорьевской.
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель фактически не воспринимает мнение, которое расходится с ее собственным, а доказательством тому является недавний скандал молодой мамочки с Алексеем Купиным. Она назвала молодого человека патологическим вруном, обозвала его и оскорбила, после чего снова оказалась права в глазах телеведущих.
Обсуждая произошедшую ссору с Татьяной Владимировной Григорьевской Алексей Купин даже не смог сдержать слез, объясняя, как ему обидно. Свидетелем разговора стала и младшая сестра Рапунцель - Алена Савкина. Молодой человек рассказал обо всем и подчеркнул, что подобные выходки со стороны коллег он больше терпеть не намерен.
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель фактически не воспринимает мнение, которое расходится с ее собственным, а доказательством тому является недавний скандал молодой мамочки с Алексеем Купиным. Она назвала молодого человека патологическим вруном, обозвала его и оскорбила, после чего снова оказалась права в глазах телеведущих.
Обсуждая произошедшую ссору с Татьяной Владимировной Григорьевской Алексей Купин даже не смог сдержать слез, объясняя, как ему обидно. Свидетелем разговора стала и младшая сестра Рапунцель - Алена Савкина. Молодой человек рассказал обо всем и подчеркнул, что подобные выходки со стороны коллег он больше терпеть не намерен.