Алексей Купин не сдержал слез после оскорблений Ольги Рапунцель в разговоре с ее матерью





Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель фактически не воспринимает мнение, которое расходится с ее собственным, а доказательством тому является недавний скандал молодой мамочки с Алексеем Купиным. Она назвала молодого человека патологическим вруном, обозвала его и оскорбила, после чего снова оказалась права в глазах телеведущих.Обсуждая произошедшую ссору с Татьяной Владимировной Григорьевской Алексей Купин даже не смог сдержать слез, объясняя, как ему обидно. Свидетелем разговора стала и младшая сестра Рапунцель - Алена Савкина. Молодой человек рассказал обо всем и подчеркнул, что подобные выходки со стороны коллег он больше терпеть не намерен.