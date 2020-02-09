Лекарственные растения с бодрящим эффектом могут стать альтернативой кофе





Отвар из листьев липы помогает бороться с простудой, имеет жаропонижающее действие. Отлично тонизирует в жару и при резкой смене погоды. В летний период лимонад можно заменить охлажденным чаем. Заболевание ЖКТ и спазмы можно вылечить, применяя отвар ромашки. Он обладает антимикробным и противовоспалительным свойством, с помощью растения можно очистить организм от шлаков. Горячий напиток усиливает потоотделение, улучшается работа кишечника, что в результате хорошо сказывается на состоянии кожи и волос.Однако не стоит им злоупотреблять - седативные свойства оказывают негативное влияние на концентрацию и работоспособность. Чай с мятой обладает успокаивающими свойствами, нормализует давление и снимает боли, помогает устранить тошноту и тяжесть в желудке. Улучшает самочувствие при любом дискомфорте, связанном с органами пищеварения. Ментол, входящий в состав растения, отлично освежает летом. Он успокаивает и стимулирует деятельность головного мозга. Чабрец чаще всего встречается в травяных оздоровительных сборах или в составе детокс-чая. Он обладает обволакивающим, дезинфицирующим свойством и имеет мягкий очищающий эффект для слизистых оболочек. В качестве лекарства растение используют при бронхитах и прочих болезнях дыхательных путей. Чабрец отлично тонизирует организм в холодное время года.