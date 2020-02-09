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В России стартовали продажи ударопрочной «раскладушки» Panasonic TU456

В России в продажу вышла очередная модель кнопочного телефона. Однако новая раскладушка Panasonic TU456 при этом обладает также ударопрочными свойствами.

Как сообщает производитель, устройство прошло все необходимые тесты по сертификации военного MIL-STD-810G. Целевой аудиторией гаджета станут пожилые люди, также аппарат может служить в качестве второго или детского телефона. Для этого технодизайнеры оснастили девайс крупными цифрами, буквами и пиктограммами на кнопках. Кроме того, в новинке присутствует клавиша SOS для экстренных ситуаций, которая позволяет как вызвать службы спасения, так и связаться с близкими в непредвиденных случаях.

Также стоит отметить крайне полезную опцию совместимости раскладушки со слуховыми аппаратами для плохослышащих и глухих. Что же до защищенности телефона, то Panasonic TU456 можно ронять с полутораметровой высоты, что не причинит вреда устройству. Кроме 2,4-дюймового цветного дисплея с разрешением в 320 на 240 точек, на тыльной панели можно найти флип-модуль с рядом индикаторов, показывающих зарядку батареи, сообщения и звонки. Для любителей музыки телефон оснастили музыкальным плеером, а также слотом для карт памяти.

На MicroSD можно сохранить также фотоснимки, снятые на 0,3-мегапиксельную камеру аппарата. Дополнительными плюсами для покупки устройства будет возможность установки сразу двух сим-карт, возможность подключения и передачи файлов по Bluetooth, а также достаточно емкая для такого аппарата аккумуляторная батарея на 600 мАч. Ценник телефона в России равен примерно 4 тысячам рублей, покупатель может выбрать девайс в корпусе красного либо синего цвета.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 04:00

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