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Анна Седокова призналась, что ждет ребенка от нового бойфренда

Известная российская певица Анна Седокова в свои 37 лет воспитывает уже троих детей от разных браков. С прошлого года у артистки завязались новые романтические отношения с баскетболистом БК «Химки» и сборной Латвии Янисом Тимма. Недавно она и вовсе удивила поклонников, признавшись, что беременна от возлюбленного.
Анна Седокова призналась, что ждет ребенка от нового бойфренда

Все началось с того, что сама Седокова заявила о желании подарить своему новому избраннику, который, к слову, на 10 лет моложе певицы, ребенка. Одна из поклонниц исполнительницы не стала ходить вокруг да около и решила напрямую спросить у знаменитости, не беременна ли она. «Опять беременна что-ли?» - поинтересовалась в комментариях подписчица. На что Анна Седокова неожиданно и коротко ответила «Да».

Разумеется, поклонники сразу же принялись поздравлять артистку с грядущим пополнением и желать малышу здоровья. «Пусть у вас все будет хорошо», - написала одна из фанаток.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:00

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