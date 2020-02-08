Анна Седокова призналась, что ждет ребенка от нового бойфренда

Все началось с того, что сама Седокова заявила о желании подарить своему новому избраннику, который, к слову, на 10 лет моложе певицы, ребенка. Одна из поклонниц исполнительницы не стала ходить вокруг да около и решила напрямую спросить у знаменитости, не беременна ли она.- поинтересовалась в комментариях подписчица. На что Анна Седокова неожиданно и коротко ответила «Да».Разумеется, поклонники сразу же принялись поздравлять артистку с грядущим пополнением и желать малышу здоровья., - написала одна из фанаток.