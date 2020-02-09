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Зеленый чай уменьшает риск развития инсульта на 20%

Медики выяснили, что зеленый чай уменьшает риск развития инсульта на 20%. Результаты работ опубликованы в профильных изданиях.
Зеленый чай уменьшает риск развития инсульта на 20%

Благодаря наличию полифенола в напитке уровень липидов снижается, а это позитивно отражается на работе сердца. Кроме того, китайские медики доказали, что вещества в составе зеленого чая могут защитить организм человека от преждевременной смерти из-за хронических недугов.

Добровольцы, которые включили напиток в рацион, на 40% меньше страдали от инсульта и инфаркта. Также они не имели проблем с другими патологиями сердца, чего нельзя сказать о противниках чая.

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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 03:00

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