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Юлия Михалкова чуть не стала жертвой стихии во время шторма на Багамах

Юлия Михалкова любит радовать поклонников историями из личной жизни. В новой публикации артистка рассказала, что чуть не стала жертвой стихии во время шторма на Багамах.
Юлия Михалкова чуть не стала жертвой стихии во время шторма на Багамах

Подписчики немного волновались, так как бывшая участница «Уральских пельменей» перестала выходить на связь, а посты вместо нее писали друзья. Оказалось, что Михалкова решила отдохнуть в США, занимаясь творчеством и поиском смысла жизни.

На Багамах артистку сильно накрыло волной, после чего она подумала, что надо быть осторожнее. Пока Михалкова решила забросить тренировки, но фанаты продолжают восхищаться ее фигурой и забрасывают кумира комплиментами.

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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:25

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