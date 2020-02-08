Юлия Михалкова чуть не стала жертвой стихии во время шторма на Багамах
Юлия Михалкова любит радовать поклонников историями из личной жизни. В новой публикации артистка рассказала, что чуть не стала жертвой стихии во время шторма на Багамах.
Подписчики немного волновались, так как бывшая участница «Уральских пельменей» перестала выходить на связь, а посты вместо нее писали друзья. Оказалось, что Михалкова решила отдохнуть в США, занимаясь творчеством и поиском смысла жизни.
На Багамах артистку сильно накрыло волной, после чего она подумала, что надо быть осторожнее. Пока Михалкова решила забросить тренировки, но фанаты продолжают восхищаться ее фигурой и забрасывают кумира комплиментами.
Подписчики немного волновались, так как бывшая участница «Уральских пельменей» перестала выходить на связь, а посты вместо нее писали друзья. Оказалось, что Михалкова решила отдохнуть в США, занимаясь творчеством и поиском смысла жизни.
На Багамах артистку сильно накрыло волной, после чего она подумала, что надо быть осторожнее. Пока Михалкова решила забросить тренировки, но фанаты продолжают восхищаться ее фигурой и забрасывают кумира комплиментами.
ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:25