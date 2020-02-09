Медики рассказали о трех способах избавления от головной боли





Для избавления от головной боли достаточно просто выпить воду. По словам врачей, многим людям не понятно, почему лекарства, принимаемые в данном случае, зачастую не помогают. По результатам многочисленных исследований было доказано, что регулярное обезвоживание может быть причиной такого дискомфорта. Поэтому проблему можно решить обычным способом. 10 стаканов жидкости в день является оптимальным вариантом для хорошего самочувствия.Чтобы побороть головные боли, необходимо в рацион включить продукты, в состав которых входит магний. Употребление морепродуктов, мяса, яиц, зерновых и бобовых снизит риск внезапного возникновения дискомфорта. Согласно утверждениям медиков, употребление напитков, содержащих кофеин, станет самым быстрым способом решения данной проблемы. При приёме стенки сосудов расслабляются, из-за чего ускоряется кровоток и сердце снабжается кислородом. Кроме того, кофе повышает настроение и улучшает бдительность, что является сопутствующим бонусом. В итоге общее состояние организма нормализуется и наступает ощутимое облегчение.