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Медики рассказали о трех способах избавления от головной боли

Медики составили список из 3 простых и неожиданных способов, которые необходимо применять при головной боли. Они рекомендуют пить воду, употреблять продукты, содержащие магний, и не отказываться от кофе.

Для избавления от головной боли достаточно просто выпить воду. По словам врачей, многим людям не понятно, почему лекарства, принимаемые в данном случае, зачастую не помогают. По результатам многочисленных исследований было доказано, что регулярное обезвоживание может быть причиной такого дискомфорта. Поэтому проблему можно решить обычным способом. 10 стаканов жидкости в день является оптимальным вариантом для хорошего самочувствия.

Чтобы побороть головные боли, необходимо в рацион включить продукты, в состав которых входит магний. Употребление морепродуктов, мяса, яиц, зерновых и бобовых снизит риск внезапного возникновения дискомфорта. Согласно утверждениям медиков, употребление напитков, содержащих кофеин, станет самым быстрым способом решения данной проблемы. При приёме стенки сосудов расслабляются, из-за чего ускоряется кровоток и сердце снабжается кислородом. Кроме того, кофе повышает настроение и улучшает бдительность, что является сопутствующим бонусом. В итоге общее состояние организма нормализуется и наступает ощутимое облегчение.

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 02:00

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