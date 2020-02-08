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Наталья Ветлицкая удивила петербургскую публику откровенным нарядом

С момента громкого возвращения певицы Натальи Ветлицкой на сцену после многолетнего перерыва прошло не так много времени, но звезда уже успела оказаться в центре сразу нескольких неприятных инцидентов. Сначала ее критиковали за старый репертуар и пение под фонограмму, потом и вовсе предложили уйти со сцены, теперь же звезда девяностых угодила в новую историю.
Наталья Ветлицкая удивила петербургскую публику откровенным нарядом

Во время выступления на одном из мероприятий в Петербурге, на котором отметились многие другие знаменитости, Ветлицкая удивила публику довольно экстравагантным и в какой-то степени откровенным нарядом. Артистка выбрала обтягивающие брюки и прозрачную водолазку, которая, как пишет «Вокруг-ТВ», позволила ей продемонстрировать зрителям грудь. Исполняя свои хиты, Наталья Ветлицкая даже сошла в таком виде со сцены, подошла к Светлане Бондарчук и заставила ее подпевать себе.

Стоит напомнить, не так давно артистка официально объявила о своем возвращении на сцену и даже анонсировала несколько крупных концертов и гастрольный тур.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:41

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