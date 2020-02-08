Сын Сергей показал фото молодого Федора Бондарчука с волосами

Для 52-летнего режиссера отсутствие волос является визитной карточкой. Голову он побрил достаточно давно, чтобы снятся в клипе Сергея Мазаева. Тогда новая прическа очень понравилась экс-супруге Светлане Бондарчук, поэтому стала частью его имиджа. Несмотря на возраст, актер входит в список самых известных российских знаменитостей. Федор Бондарчук регулярно занимается спортом и следит за своим внешним видом. Знаменитость успевает вести несколько крупных проектов одновременно и имеет плотный рабочий график.Поклонники были очень удивлены, когда увидели фотографию с молодым кумиром. На снимке режиссер с густой шевелюрой, а на руках у него маленький сын и племянник – Константин Крюков. С 35-летним актером у знаменитого дяди сложились теплые отношения.