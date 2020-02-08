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Сын Сергей показал фото молодого Федора Бондарчука с волосами

В микроблоге Instagram 28-летний Сергей Бондарчук поздравил своего двоюродного брата – актера Константина Крюкова, с 35-летием. При этом он опубликовал совместный снимок, на котором можно увидеть молодого Федора Бондарчука с волосами.
Сын Сергей показал фото молодого Федора Бондарчука с волосами

Для 52-летнего режиссера отсутствие волос является визитной карточкой. Голову он побрил достаточно давно, чтобы снятся в клипе Сергея Мазаева. Тогда новая прическа очень понравилась экс-супруге Светлане Бондарчук, поэтому стала частью его имиджа. Несмотря на возраст, актер входит в список самых известных российских знаменитостей. Федор Бондарчук регулярно занимается спортом и следит за своим внешним видом. Знаменитость успевает вести несколько крупных проектов одновременно и имеет плотный рабочий график.

Поклонники были очень удивлены, когда увидели фотографию с молодым кумиром. На снимке режиссер с густой шевелюрой, а на руках у него маленький сын и племянник – Константин Крюков. С 35-летним актером у знаменитого дяди сложились теплые отношения.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:19

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