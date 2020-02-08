АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.63 USD 63.47
Курс валют на 08.02.2020

Наташа Королева сделала анонс юбилейного шоу супруга Сергея Глушко

Известная российская певица Наташа Королева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram анонс юбилейного шоу своего супруга Сергей Глушко, более известного как Тарзан. Поклонников эта публикация не на шутку рассмешила.
Наташа Королева сделала анонс юбилейного шоу супруга Сергея Глушко

Мероприятие, приуроченное к 50-летнему юбилею знаменитого певца, актера и танцора, получило название «50 оттенков серого», а состоится оно 8 марта в столичном «Крокус Сити Холле». Примечательно, что в шоу примут участие артисты «Королевского цирка», а сама Королева пообещала гостям массу положительных эмоций и грандиозное представление. Чтобы прорекламировать шоу любимого мужа она опубликовала фотографию Тарзана в маске и с розой в руке. Многие поклонники даже не узнали артиста в этом образе. Другие же, и вовсе, высмеяли сюжет, отметив, что надетая на Сергея Глушко маска больше напоминает рога барана или даже уши осла.

Впрочем, большая часть поклонников все же пожелала звездным супругам творческих успехов, а поклонницы выразили надежду, что в честь 8 марта артист не только выступит перед ними на сцене, но и покажет стриптиз.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:15

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алексей Купин не сдержал слез после оскорблений Ольги Рапунцель в разговоре с ее…
Юлия Михалкова чуть не стала жертвой стихии во время шторма на…
Сын Сергей показал фото молодого Федора Бондарчука с…
Наташа Королева сделала анонс юбилейного шоу супруга Сергея…
В Сети представили концепт тонкого стеклянного…
Поклонники заметили золотое кольцо на безымянном пальце Ольги…
На MWC 2020 представят игровой смартфон Nubia Red Devils…
Отмечающая день рождения Ирина Муравьева рассказала о смерти мужа и неудачах младшего…
Новое поколение легендарного Ford Mustang увидит свет через 2…
Юрий Лоза получает пенсию в размере 12 тысяч…
У сгибаемого смартфона Samsung Galaxy Z Flip нашли серьезный…
Анастасия Волочкова выступает на сцене с сильной болью в…
В Сети показали женский смартфон…
«Папито доволен»: Дочь Игоря Николаева посвятила ему песню в честь дня…
Таблицу Менделеева ученые предлагают расширить элементами из…
Медики назвали полезные свойства спаржи для организма…
Коронавирус и ВИЧ можно диагностировать с помощью миниатюрного устройства для…
Ульяна Супрун развенчала популярные мифы об…
Российских пилотов ждет массовое увольнение из китайских…
Генетики из Гарварда обнаружили, что комары при выборе жертвы реагируют на тепло…
Новый Volkswagen Transporter V7 заметили на зимних…
«Держусь за перила, чтобы сохранить свою жизнь»: Модель Фокси Менагери рассказала о неудобствах после увеличения…
Блогеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в…
Наталья Рудова в новом образе напомнила поклонникам сексуальную суперзлодейку Харли…
Tesla дистанционно отключила автопилот Model S из-за долгов…
Глисты являются виновниками образования кисты в печени…
Галина Янко: «После развода с Иваном Телегиным Пелагея вновь выйдет…
«Экстремально опасен»: В США высоко оценили новое вооружение российского…
Просмотреть все новости