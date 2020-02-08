Наташа Королева сделала анонс юбилейного шоу супруга Сергея Глушко

Мероприятие, приуроченное к 50-летнему юбилею знаменитого певца, актера и танцора, получило название «50 оттенков серого», а состоится оно 8 марта в столичном «Крокус Сити Холле». Примечательно, что в шоу примут участие артисты «Королевского цирка», а сама Королева пообещала гостям массу положительных эмоций и грандиозное представление. Чтобы прорекламировать шоу любимого мужа она опубликовала фотографию Тарзана в маске и с розой в руке. Многие поклонники даже не узнали артиста в этом образе. Другие же, и вовсе, высмеяли сюжет, отметив, что надетая на Сергея Глушко маска больше напоминает рога барана или даже уши осла.Впрочем, большая часть поклонников все же пожелала звездным супругам творческих успехов, а поклонницы выразили надежду, что в честь 8 марта артист не только выступит перед ними на сцене, но и покажет стриптиз.