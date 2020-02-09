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Психолог Дмитрий Воедилов рассказал о 12 приёмах для остановки деградации мозга

Психолог Дмитрий Воедилов рассказал о 12 приёмах для остановки деградации мозга. Среди них он порекомендовал не обращать внимание на негатив, включить в рацион полезные углеводы и расслабляться после сложного трудового дня.

Не стоит доводить организм до излишней усталости. При ощущении переутомления человек испытывает виртуальные боли, которые со временем могут перерасти в клинические симптомы. Следует ограничивать длительную монотонную нагрузку. При однообразном положении тела возникает повышенный тонус в шейном отделе, что приводит к уменьшению поступления кислорода в мозг, и в последствии возникает ощущение переутомления. Подушка, на которой спит человек, также играет важную роль. Если она пережимает шею, а центральный отдел нервной системы не снабжается кислородом, то отдохнуть не получится. Не стоит убеждать себя в существовании «бега за здоровьем», ведь во время пробежки углекислый газ не полностью выходит из организма, а кислород всё меньше поступает в центральный отдел нервной системы.

Не стоит акцентировать внимание на негативе, мозг при этом тратит больше энергии. Необходимо стараться все накопленные за день негативные эмоции не «нести» домой, ведь это может сказаться на здоровье мозга родных и близких. Следует включить в рацион питания орехи, сухофрукты и другие полезные углеводы. Просмотр страшного фильма или видео лучше отложить до утра. Ведь из-за сильных эмоций возникает ощущение тревоги. При просмотре ТВ необходимо обращать внимание на подачу информации. Зачастую некоторые частоты могут спровоцировать перевозбужденное состояние у ребёнка. Состояние центрального отдела нервной системы лучше всего контролировать, используя бытовые нейрогаджеты. После сложного трудового дня необходимо уделить время на расслабление, к примеру, помедитировать, принять тёплую ванну, выпить успокаивающий чай.

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 00:00

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