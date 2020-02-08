Поклонники заметили золотое кольцо на безымянном пальце Ольги Серябкиной

В комментариях Ольгу Серябкину стали поздравлять с предполагаемым замужеством. Свою личную жизнь артистка не обсуждает и даже не высказывается по поводу романов, которые ей постоянно приписывают. Многие фолловеры отметили, что кольцо очень напоминает обручальное, поэтому они думают, что певица тайно вышла замуж. Ольга Серябкина пока хранит молчание по этому вопросу.Ранее исполнительница рассказывала журналистам, что на протяжении длительного времени встречается с мужчиной. Имя своего возлюбленного она называть не стала. Поэтому подписчики предположили, что пара решила связать себя узами брака. Признаться в том, что у нее отношения, Ольге Серябкиной пришлось после слухов о романе с Максимом Фадеевым. Эти домыслы повлияли как на личную жизнь певицы, так и на отношения продюсера с супругой. Но артистам лейбла MALFA не удалось найти доказательства, подтверждающие роман пары. Как утверждали коллеги, дружеские отношения между продюсером и артисткой негативно сказывались на работе.