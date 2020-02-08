АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.63 USD 63.47
Курс валют на 08.02.2020

Отмечающая день рождения Ирина Муравьева рассказала о смерти мужа и неудачах младшего сына

Сегодня, 8 февраля, свое 71-летие празднует известная актриса Ирина Муравьева. Несмотря на то, что звезда «Москва слезам не верит» не любит говорить о лично жизни, некоторые факты ее биографии все же были озвучены.
Отмечающая день рождения Ирина Муравьева рассказала о смерти мужа и неудачах младшего сына

Ирина Муравьева на протяжении всей жизни был верна одному мужчине, что считается редкостью среди актрис. Брак с Леонидом Эйдлиным длился более 40 лет, но пять лет назад жизнь супруга знаменитости оборвалась из-за инсульта. Артистка тяжело пережила утрату родного человека, ради которого могла даже отказаться от своей мечты стать актрисой. Муравьева участвовала в постановке режиссера и вскоре осознала, что влюблена. Новость о том, что у пары скоро свадьба, стала для коллег неожиданностью. Молодожены жили в комнате Леонида Эйдлина, но будущая звезда очень тосковала по дому родителей.

Первенец появился у Ирины Муравьевой в 1975 году, а назвали сына Даниилом. Спустя 12 лет актриса родила второго сына – Евгения. Младший ребенок сначала работал на телевидении, но пару лет назад решил сменить деятельность. Евгений открыл в Москве гастропаб, который назвал «Рыжая борода». Заведение стало популярным, но длилось это недолго, так как ему пришлось закрыть заведение. Старший сын подарил актрисе внука Ивана, но у него не сложилась личная жизнь. Артистка не может сейчас полноценно общаться с первым внуком и для нее это больная тема.



Родители воспитывали звезду «Самой обаятельной и привлекательной» в строгости. Актриса не помнит, чтобы отец хоть раз ее похвалил. Из-за этого у Ирины Муравьевой развился комплекс неполноценности. Молодой особе казалось, что она «страшная и никогда не выйдет замуж». Артистка мечтала играть в театре, а о кино даже боялась подумать.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:37

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алексей Купин не сдержал слез после оскорблений Ольги Рапунцель в разговоре с ее…
Юлия Михалкова чуть не стала жертвой стихии во время шторма на…
Сын Сергей показал фото молодого Федора Бондарчука с…
Наташа Королева сделала анонс юбилейного шоу супруга Сергея…
В Сети представили концепт тонкого стеклянного…
Поклонники заметили золотое кольцо на безымянном пальце Ольги…
На MWC 2020 представят игровой смартфон Nubia Red Devils…
Отмечающая день рождения Ирина Муравьева рассказала о смерти мужа и неудачах младшего…
Новое поколение легендарного Ford Mustang увидит свет через 2…
Юрий Лоза получает пенсию в размере 12 тысяч…
У сгибаемого смартфона Samsung Galaxy Z Flip нашли серьезный…
Анастасия Волочкова выступает на сцене с сильной болью в…
В Сети показали женский смартфон…
«Папито доволен»: Дочь Игоря Николаева посвятила ему песню в честь дня…
Таблицу Менделеева ученые предлагают расширить элементами из…
Медики назвали полезные свойства спаржи для организма…
Коронавирус и ВИЧ можно диагностировать с помощью миниатюрного устройства для…
Ульяна Супрун развенчала популярные мифы об…
Российских пилотов ждет массовое увольнение из китайских…
Генетики из Гарварда обнаружили, что комары при выборе жертвы реагируют на тепло…
Новый Volkswagen Transporter V7 заметили на зимних…
«Держусь за перила, чтобы сохранить свою жизнь»: Модель Фокси Менагери рассказала о неудобствах после увеличения…
Блогеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в…
Наталья Рудова в новом образе напомнила поклонникам сексуальную суперзлодейку Харли…
Tesla дистанционно отключила автопилот Model S из-за долгов…
Глисты являются виновниками образования кисты в печени…
Галина Янко: «После развода с Иваном Телегиным Пелагея вновь выйдет…
«Экстремально опасен»: В США высоко оценили новое вооружение российского…
Просмотреть все новости