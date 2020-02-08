Отмечающая день рождения Ирина Муравьева рассказала о смерти мужа и неудачах младшего сына





Ирина Муравьева на протяжении всей жизни был верна одному мужчине, что считается редкостью среди актрис. Брак с Леонидом Эйдлиным длился более 40 лет, но пять лет назад жизнь супруга знаменитости оборвалась из-за инсульта. Артистка тяжело пережила утрату родного человека, ради которого могла даже отказаться от своей мечты стать актрисой. Муравьева участвовала в постановке режиссера и вскоре осознала, что влюблена. Новость о том, что у пары скоро свадьба, стала для коллег неожиданностью. Молодожены жили в комнате Леонида Эйдлина, но будущая звезда очень тосковала по дому родителей.Первенец появился у Ирины Муравьевой в 1975 году, а назвали сына Даниилом. Спустя 12 лет актриса родила второго сына – Евгения. Младший ребенок сначала работал на телевидении, но пару лет назад решил сменить деятельность. Евгений открыл в Москве гастропаб, который назвал «Рыжая борода». Заведение стало популярным, но длилось это недолго, так как ему пришлось закрыть заведение. Старший сын подарил актрисе внука Ивана, но у него не сложилась личная жизнь. Артистка не может сейчас полноценно общаться с первым внуком и для нее это больная тема.Родители воспитывали звезду «Самой обаятельной и привлекательной» в строгости. Актриса не помнит, чтобы отец хоть раз ее похвалил. Из-за этого у Ирины Муравьевой развился комплекс неполноценности. Молодой особе казалось, что она «страшная и никогда не выйдет замуж». Артистка мечтала играть в театре, а о кино даже боялась подумать.