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В Сети показали женский смартфон мечты

Авторитетный сетевой инсайдер, известный широкой общественности как Ice Universe, довольно часто делится эксклюзивными данными о новинках в индустрии потребительской электроники, а также создает концептуальные изображения будущих смартфонов на основе слухов и утечек о них. В этот раз он представил на суд публики женский смартфон мечты.
В Сети показали женский смартфон мечты

Судя по опубликованному Ice Universe изображению неизвестного смартфона, он действительно в большей степени предназначен именно для женской аудитории. Об этом свидетельствует корпус устройства, выполненный в розовых тонах. Прослеживается в новом концепте и еще одна будущая тенденция рынка – все четыре стороны его дисплея являются загнутыми. Кроме того, на передней панели устройства отсутствует фронтальная камера, вероятнее всего, она прячется непосредственно под самим экраном.

Не менее интересно выглядит и задняя панель гаджета. Блок основной камеры здесь оформлен в виде треугольника, который вмещает в себя сразу три объектива и светодиодную вспышку. По словам автора концепта, диагональ дисплея этого смартфона должна составить примерно 6,2 дюйма.

Разумеется, новинка, скорее всего, никогда не увидит свет. Автор лишь делится собственным видением того, в каком направлении индустрия будет развиваться в ближайшие несколько лет.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:00

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