Анастасия Волочкова выступает на сцене с сильной болью в суставах

Недавно Анастасия Волочкова обратилась за помощью к травматологу-ортопеду, занимающему пост заведующего стационаром клиники «Медси» Ондару Айдысу Вячеславовичу. Балерина рассказала, что врач - один из лучших медиков, занимающихся коррекцией деформации стопы, однако подобного типа операции стоят очень дорого. По словам травматолога, проблема танцовщицы решается лишь хирургическим путем. Однако на данный момент знаменитость не может себе этого позволить из-за слишком плотного графика. Звезда не хочет подводить своих поклонников, так как ежедневно задействована в спектакле «Балерина в зазеркалье».Сам хирург Ондар Айдыс утверждает, что у заслуженной артистки РФ на самом деле нет времени на реабилитацию после операции, поэтому пришлось отложить данный вопрос до лучших времен. Врач отметил, артисты, как и медицинские работники, не всегда располагают временем, чтобы обратить внимание на своё здоровье, несмотря на то, что заботиться о нём необходимо в первую очередь. Стоит отметить, по поводу косточки на стопе балерину часто критикуют хейтеры. По её словам, данная проблема является последствием многолетней работы на сцене.