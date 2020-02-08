Юрий Лоза получает пенсию в размере 12 тысяч рублей





Юрию Лозе повезло, что 60-летний юбилее он отпраздновал до принятия закона о повышении возраста выхода на пенсию. Изначально певец получал 9 тысяч рублей, но вскоре пенсию подняли на 3 тысячи рублей. Но это не единственный доход композитора, так как за тексты песен и написание музыки он получает гонорары. Кроме этого, музыкант принимает участие в интересных проектах и имеет «авторские» выплаты за статьи. Именно по это причине у него нет надбавок к пенсии.По словам Юрия Лозы, он давно не обращался в ПФ России с вопросом о том, что делать, если дохода с гонораров не будет. Также недавно композитор получил доплату в размере 900 рублей, так как был произведен перерасчет.О размере своих пенсий рассказывали и другие знаменитости. Были озвучены социальные выплаты Евгения Петросяна, Елены Ханги, Регины Дубовицкой и Розы Сябитовой. Ведущая «Аншлага» отметила, что видимо, она не очень популярна в стране, так как размер ее пенсии 16 тысяч рублей.