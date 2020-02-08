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«Папито доволен»: Дочь Игоря Николаева посвятила ему песню в честь дня рождения

В минувшую пятницу, 7 февраля, известный российский певец и композитор Игорь Николаев отметил свой 60-летний юбилей. Поздравить звездного отца решила его 4-летняя дочь Вероника, которая посвятила родителю песню.
«Папито доволен»: Дочь Игоря Николаева посвятила ему песню в честь дня рождения

Недавно на страничке Николаева в социальной сети Instagram появилась видеозапись, на которой маленькая Вероника устроила для любимого отца импровизированное выступление с поздравлениями. 4-летняя девочка взобралась на стол для игры в бильярд и исполнила песню. В самом конце ролика артист поблагодарил юную наследницу. «Папито доволен. Готов отмечать весь год», - добавил певец.

Это выступление 4-летней Вероники произвело настоящий фурор в Сети, а подписчики юбиляра в комментария к публикации продолжают умиляться увиденному и хвалят звездных родителей за то, что их дочь растет весьма артистичным ребенком. Не преминули комментаторы намекнуть отцу, что его маленькая дочь уже готова к большой сцене. «Какая славная девочка», «Какой талант, вся в папу», «Самое время выходить на сцену», - пишут восхищенные поклонники Николаева.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:53

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