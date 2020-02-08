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Таблицу Менделеева ученые предлагают расширить элементами из космоса

Ученые предложили расширить таблицу Менделеева, добавив в список химических элементов внеземные вещества. Расширить ее предлагают за счет элементов из космоса.
Таблицу Менделеева ученые предлагают расширить элементами из космоса

Обновить знаменитую таблицу предложили соотечественники Дмитрия Менделеева. Специалисты Лаборатории ядерных (ОИЯИ) уверены в перспективе такой инновации в науке. Причиной тому стало существование целого ряда химических веществ, которые находятся вне Земли.

Эксперты задаются вопросом, возможно ли образование новых элементов кроме уже известных сейчас. Российские ученые считают, что именно в космических глубинах, на других планетах и даже в иных галактиках, могут возникать новые химические элементы. При этом нельзя утверждать, что такой вариант является обязательным, ответить на этот вопрос можно только после подробных исследований.

Специалисты напоминают, что любые существующие в земных условиях вещества когда-то были сформированы в космосе. Все, что извлекают из недр Земли, занесено оттуда и просто выжило до нынешнего времени. При этом нужно учитывать и тот факт, что распавшиеся элементы все же существовали, а следовательно, гипотетически они могут претендовать на место в периодической таблице Менделеева.

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Наука
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 18:45

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