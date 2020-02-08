Таблицу Менделеева ученые предлагают расширить элементами из космоса





Обновить знаменитую таблицу предложили соотечественники Дмитрия Менделеева. Специалисты Лаборатории ядерных (ОИЯИ) уверены в перспективе такой инновации в науке. Причиной тому стало существование целого ряда химических веществ, которые находятся вне Земли.Эксперты задаются вопросом, возможно ли образование новых элементов кроме уже известных сейчас. Российские ученые считают, что именно в космических глубинах, на других планетах и даже в иных галактиках, могут возникать новые химические элементы. При этом нельзя утверждать, что такой вариант является обязательным, ответить на этот вопрос можно только после подробных исследований.Специалисты напоминают, что любые существующие в земных условиях вещества когда-то были сформированы в космосе. Все, что извлекают из недр Земли, занесено оттуда и просто выжило до нынешнего времени. При этом нужно учитывать и тот факт, что распавшиеся элементы все же существовали, а следовательно, гипотетически они могут претендовать на место в периодической таблице Менделеева.