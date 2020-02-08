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Медики назвали полезные свойства спаржи для организма человека

Спаржа с давних времен употребляется людьми в пищу и даже используется в лечебных целях. Медики рассказали о том, чем полезен этот продукт и какое влияние он оказывает на здоровье.
Медики назвали полезные свойства спаржи для организма человека

Как показали исследования, спаржу можно считать незаменимой для здоровья, более того, она прекрасно подойдет для включения в рацион при попытках избавиться от лишнего веса. Данный продукт эксперты называют сильнейшим антиоксидантом, кроме того, в его составе содержатся витамина А, В и С. Более того, в спарже есть рекордное количество калия, магния, натрия и цинка. Опытные диетологи советуют употреблять спаржу всем, кто испытывает проблемы с работой пищеварительной системы, поскольку она нормализует работу кишечника и стимулирует обменные процессы. Наконец, высокое содержание клетчатки в ней позволяет быстро и надолго насытиться и исключает переедание. Врачи настоятельно советуют употреблять спаржу людям зрелого возраста.

В числе прочих полезных свойств данного продукта называют способность минимизировать риск развития заболеваний почек, а также очищать организм и выводить из него токсины.

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Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:38

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