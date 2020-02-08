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Ульяна Супрун развенчала популярные мифы об одиночестве

Ульяна Супрун развенчала ряд популярных мифов об одиночестве. Бывшая и/о Минздрава Украины основывалась при этом на собственном опыте.
Ульяна Супрун развенчала популярные мифы об одиночестве

Экс чиновник украинского Кабмина считает, что каждый человек делает свой выбор вполне осознанно. Стремление отдалиться от общества всегда вызвано определенными обстоятельствами и должно рассматриваться отдельно для каждого человека. После ухода с должности в правительстве Супрун все так же периодически публикует собственные советы по медицине и здравоохранению. Одной из причин одиночества могут быть разочарования после расставания с любимыми, развода или измены. Также стоит учитывать и склонность человека к некоторой изоляции от общества в определенные моменты.

Эксперт называет стереотипными утверждения обязательности отношений для каждого человека. Также бывшая чиновница опровергает такие общественные догмы, как необходимость родить до определенного возраста, и создавать семью хоть с кем-либо, лишь бы не быть одиноким. Саму дефиницию «одиночество» Супрун считает понятием более широким, чем отсутствие контактов с другими индивидуумами.

По мнению экс-чиновницы, одиночество является эмоциональным состоянием, в котором личность чувствует пустоту или собственную изоляцию от других членов общества. При этом одиноким человек может быть и при осознанном выборе. В таком случае это ощущение находится под контролем индивидуума, более того, опыт может быть положительным для личностного развития. Для этого необходимо только научиться слушать самого себя и понимать собственные желания.

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Общество
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 18:21

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