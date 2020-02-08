Ульяна Супрун развенчала популярные мифы об одиночестве





Экс чиновник украинского Кабмина считает, что каждый человек делает свой выбор вполне осознанно. Стремление отдалиться от общества всегда вызвано определенными обстоятельствами и должно рассматриваться отдельно для каждого человека. После ухода с должности в правительстве Супрун все так же периодически публикует собственные советы по медицине и здравоохранению. Одной из причин одиночества могут быть разочарования после расставания с любимыми, развода или измены. Также стоит учитывать и склонность человека к некоторой изоляции от общества в определенные моменты.Эксперт называет стереотипными утверждения обязательности отношений для каждого человека. Также бывшая чиновница опровергает такие общественные догмы, как необходимость родить до определенного возраста, и создавать семью хоть с кем-либо, лишь бы не быть одиноким. Саму дефиницию «одиночество» Супрун считает понятием более широким, чем отсутствие контактов с другими индивидуумами.По мнению экс-чиновницы, одиночество является эмоциональным состоянием, в котором личность чувствует пустоту или собственную изоляцию от других членов общества. При этом одиноким человек может быть и при осознанном выборе. В таком случае это ощущение находится под контролем индивидуума, более того, опыт может быть положительным для личностного развития. Для этого необходимо только научиться слушать самого себя и понимать собственные желания.