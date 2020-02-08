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Наталья Рудова в новом образе напомнила поклонникам сексуальную суперзлодейку Харли Квинн

В своем микроблоге Instagram Наталья Рудова опубликовала снимок, на котором он была запечатлена в черном топе, сверкающих трусах и колготках в крупную сетку. Звезда сериала «Универ» напомнила поклонникам сексуальную суперзлодейку Харли Квинн.
Наталья Рудова в новом образе напомнила поклонникам сексуальную суперзлодейку Харли Квинн

Свой образ 36-летняя актриса дополнила ярким макияжем в стиле киногероини и интересной прической. Часть волос знаменитости стилисты сделали синими, а другую – красными. Многим поклонникам понравилась укладка и пышные локоны артистки. Фолловеры узнали в Наталье Рудовой Харли Квинн и написали, что она великолепно выглядит.

Актриса поинтересовалась у подписчиков, как они проводят вечер пятницы. Она призналась, что заболела, поэтому сидит дома и смотрит сериалы. Также звезда «Универа» спросила, ходят ли поклонники в ночные клубы и вспомнила, что не была в подобных заведениях уже год. Комментаторы оказались с юмором и отметили, что вместо клубов они «чистят снег». Наталья Рудова не устает радовать подписчиков своими перевоплощениями. Ранее актриса предстала в купальнике с глубоким декольте, позируя в бассейне.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:45

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